DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Fatta la partita che avevamo preparato, complimenti ai ragazzi”

Mimmo Toscano, allenatore del Catania, ha commentato a caldo la vittoria dei suoi contro il Siracusa. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa del Massimino:

“In casa non abbiamo subito reti, è vero. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato bene la partita. Contro il Siracusa è stata fatta la gara che dovevamo fare, costruendo tante occasioni. Lunetta? Sa quel che può dare al Catania e lo sta facendo. Avevamo preparato la gara anche su di lui, dovevamo sempre verticalizzare velocemente. Caturano ha esordito al Massimino e sono felice di questo, in generale sono soddisfatto di tutti i ragazzi che sono subentrati. Dobbiamo continuare così e cresceremo. Cicerelli ha creato pericoli costanti, io sono soddisfattissimo della sua prestazione. Qualcuno poteva gestire meglio qualche situazione, però in generale sono soddisfatto di tutti”.

“Abbiamo elaborato qualcosa di diverso sul piano tattico, utilizzando anche il 4-4-2. Dobbiamo sfruttare di più i tiri da fuori, è una soluzione che può portare frutti importanti. Se non avessimo fatto questo tipo di partita, avremmo sofferto com’è successo alle altre squadre che hanno affrontato il Siracusa fino ad oggi, noi invece non abbiamo patito particolarmente. Nel primo tempo Jimenez si è ben comportato, nella ripresa poteva fare meglio. Raimo è un giocatore diverso, duttile, ha interpretato bene il ruolo in cui l’abbiamo impiegato. Dobbiamo pensare al futuro una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Ci vuole attenzione e dedizione”.

