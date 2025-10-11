DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vittoria da squadra matura. Orgoglioso di essere tra le formazioni in lotta per la B. Cicerelli, dolore sopra il ginocchio”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano soddisfatto nel commentare in sala stampa la vittoriosa prestazione di Giugliano, anche se la sua squadra poteva fare meglio in determinanti momenti nel corso della ripresa, ragion per cui guarda avanti con l’intento di migliorare sempre:

“E’ stato un primo tempo di grande livello concedendo poco al Giugliano, che in casa ha dimostrato di creare situazioni di pericolo a qualsiasi squadra. Nella fase centrale del secondo tempo non abbiamo tenuto lontano il Giugliano a differenza della prima frazione, loro hanno inserato giocatori bravi nell’uno contro uno e noi abbiamo sofferto un pochettino, poi abbiamo ripreso a gestire la partita vincendo meritatamente. Era alto il rischio di avere la testa rivolta ai successivi incontri con Salernitana e Benevento, invece abbiamo lavorato affinchè la squadra restasse dentro questa partita difficile. Siamo stati bravi a portare a casa la vittoria contro un avversario che aveva messo in difficoltà anche Salernitana e Trapani”.

“Mi sento orgoglioso di essere tra le squadre che proveranno a giocarsela fino alla fine per il salto di categoria. E’ un girone difficile quest’anno. Ci sono almeno 5-6 squadre con organici importanti. Cito Cosenza, Crotone, Salernitana, Benevento, in questo momento anche il Casarano. Ad oggi dimostrano di essere come noi. Sta a noi stessi dimostrare di essere ad un livello più alto di loro. Il divario di pochi punti con la sesta e settima in classifica fa capire il grande equilibrio ed il coefficiente di difficoltà di questo campionato“.

“Se mi aspettavo questo Giugliano? Per quanto visto nelle gare precedenti non so quanto sia pesata la nostra bravura nel mettere il Giugliano nella propria metà campo nel primo tempo o quanto loro siano stati sotto ritmo, poi mettendo dentro più giocatori offensivi davanti ci hanno costretto ad abbassarci e questo non lo dovevamo fare. Avremmo dovuti tenerli lontani, prendendoci qualche rischio in più. Poi però da squadra matura l’abbiamo portata a casa, sfiorando il 3-0 in un paio di occasioni prima del gol di Jimenez. Le condizioni di Cicerelli? Ha avvertito dolore in una parte non muscolare, sopra il ginocchio. Lo staff medico valuterà in questi giorni per capire se si tratta di una contusione o di un affaticamento muscolare“.

