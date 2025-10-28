DE LUCIA (Casertana): “Siamo la Casertana, anche il Catania ci deve temere”

Ai microfoni di Radio Caserta Tv, nel corso della trasmissione ‘Alè Casertana’, il portiere della Casertana Victor De Lucia rilascia alcune dichiarazioni in vista del match col Catania dopo la sconfitta di Salerno:

“Dopo lo 0-0 del primo tempo pensavo che la partita finisse così, gli episodi nel calcio però spostano gli equilibri e sono andati a favore della Salernitana, ma credo che abbiamo dimostrato di potercela giocare tranquillamente tra le big del campionato. Dobbiamo crescere e formarci ancora come squadra perchè in tanti siamo nuovi, ci vogliono dei mesi ancora per mettere i giusti mattoni al loro posto, arrivando a questi tipi di confronti sempre più forti”.

“Abbiamo subito ripreso gli allenamenti, come al solito il mister preparerà la gara nel modo giusto. Il nostro approccio in campo sarà sempre quello di non prendere qualsiasi confronto alla leggera, a maggior ragione se la seconda in classifica viene ad affrontarti a casa tua. Noi siamo la Casertana, abbiamo pochi punti in meno rispetto al Catania. Non dobbiamo essere solo noi a temere l’avversario ma anche il Catania. Spero che si possa coinvolgere quanta più gente possibile a venire allo stadio, perchè è bello vederlo pieno ed esultare insieme”.

