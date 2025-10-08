DEL FABRO (Giugliano): “Col Catania sfida affascinante ed emozionante, abbiamo bisogno di fare risultati”

Dario Del Fabro, ex difensore del Catania oggi in forza al Giugliano, avversario dei rossazzurri sabato pomeriggio al “De Cristofaro”, concede un’intervista ai microfoni di centotrentuno.com

“Qua si sta bene, la società è piccola ma in questi anni ha espresso un buon calcio e raggiunto due volte i playoff. Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti, però sono arrivati giocatori importanti e in rosa ci sono giocatori di livello come Borrello, De Rosa, Zammarini e Nepi. Abbiamo iniziato incontrando tante squadre forti e organizzate, penso a Cosenza e Salernitana, ma in generale questo girone è molto difficile perché ci sono tante corazzate e il discorso promozione sarà aperto fino all’ultimo. Per noi sarà un anno di transizione, dobbiamo costruire qualcosa di importante in ottica futura e tenere i piedi per terra con grande umiltà“.

In vista del prossimo impegno col Catania: “Sarà bello riabbracciare qualche vecchio compagno e amico. Ma appena l’arbitro fischia non si guarda in faccia nessuno: abbiamo bisogno di fare risultati, dobbiamo tornare nella carreggiata giusta perché abbiamo le qualità per fare bene. Il Catania sicuramente punterà a vincere il campionato e non sarà facile, ma sarà una sfida affascinante ed emozionante”.

