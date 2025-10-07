martedì, 7 Ottobre 2025
DERBY FEMMINILE: Palermo 3-4 Catania, gli highlights

E’ stata una partita ricca di gol, quella che ha caratterizzato la vittoria del Catania Women in occasione del derby di Sicilia per eccellenza. Le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano sono riuscite ad avere la meglio sulle rivali in trasferta, presso il centro sportivo “Santocanale”. Successo per 3-4 sulla compagine rosanero in Coppa Italia Serie C femminile, guadagnando così l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Cracchiolo, Dragotto (rig.) e Di Salvo hanno portato avanti tre volte il Palermo, venendo sempre raggiunte dalle etnee, trascinate da Giulia Martinelli (tripletta). Nella ripresa gol vittoria firmato da Alessia Cammarata e tante occasioni prodotte dal Catania. Riportiamo di seguito gli highlights dell’incontro nel filmato diffuso dal Catania FC:

VIDEO: Palermo 3-4 Catania, gli highlights

