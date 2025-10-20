lunedì, 20 Ottobre 2025
HomeCatania NewsDI GENNARO: "Equilibrio e costanza per vincere il campionato"
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

DI GENNARO: “Equilibrio e costanza per vincere il campionato”

Redazione
By Redazione
0
164
foto Catania FC

Esprime tutta la propria soddisfazione per la vittoria conseguita contro la Salernitana il difensore del Catania Matteo Di Gennaro. Tuttosalernitana.com evidenzia le seguenti dichiarazioni del roccioso centrale difensivo rossazzurro: “Successo importante, per la nostra striscia positiva. Importante portare a casa uno scontro diretto, ora abbiamo accorciato in vetta. Siamo stati aggressivi, compatti e decisi. Gara equilibrata fino al gol bellissimo di Cicerelli, bravi poi a trovare il secondo gol. Davanti a questo pubblico bisogna vincerle sempre. Per vincere il torneo occorre equilibrio e costanza”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA SALERNITANA, le pagelle degli ex Catania: “Inglese passerotto bagnato, Anastasio il meno peggio. Liguori non esplode”
Articolo successivo
ENTUSIASMO A MILLE: ci si avvia verso un nuovo record stagionale di pubblico al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency