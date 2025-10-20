DI GENNARO: “Equilibrio e costanza per vincere il campionato”

Esprime tutta la propria soddisfazione per la vittoria conseguita contro la Salernitana il difensore del Catania Matteo Di Gennaro. Tuttosalernitana.com evidenzia le seguenti dichiarazioni del roccioso centrale difensivo rossazzurro: “Successo importante, per la nostra striscia positiva. Importante portare a casa uno scontro diretto, ora abbiamo accorciato in vetta. Siamo stati aggressivi, compatti e decisi. Gara equilibrata fino al gol bellissimo di Cicerelli, bravi poi a trovare il secondo gol. Davanti a questo pubblico bisogna vincerle sempre. Per vincere il torneo occorre equilibrio e costanza”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***