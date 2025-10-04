domenica, 5 Ottobre 2025
HomeCatania NewsDI TACCHIO: capitano e faro di un centrocampo in cerca del giusto...
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

DI TACCHIO: capitano e faro di un centrocampo in cerca del giusto equilibrio

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
111
foto Catania FC

Nel corso della finestra estiva del calciomercato, la dirigenza rossazzurra ha riflettuto a lungo sulla possibilità d’inserire, o meno, nella lista dei 23 calciatori professionisti il centrocampista Francesco Di Tacchio. Riflessioni scaturite da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box e che, si temeva, facesse registrare tempi di recupero non brevi. Lo staff medico, tuttavia, dopo una serie di controlli effettuati ha tranquillizzato allenatore e società, ragion per cui l’esperto mediano è rimasto al centro del progetto.

Il Catania ha individuato in Di Tacchio la figura da leader, personalità e carisma di cui necessita primariamente il gruppo. Non a caso è stata consegnata proprio al centrocampista pugliese l’ambita fascia da capitano. Simbolo di leadership, responsabilità e orgoglio con il compito di guidare, motivare e rappresentare la squadra.

Da quando è rientrato dall’infermeria, il giocatore classe 1990 è sceso sempre in campo. Nelle ultime tre gare disputate con Sorrento, Trapani e Audace Cerignola, Di Tacchio lo ha fatto dal 1′ ergendosi a prezioso punto di riferimento in mediana. E’ lui, indiscutibilmente, il faro del centrocampo. Un reparto che, però, fino a questo momento non ha trovato i giusti equilibri pagando a caro prezzo l’assenza dell’infortunato Aloi e, nelle battute iniziali del campionato, di Quaini causa squalifica.

Domenica pomeriggio, contro il Siracusa, è possibile che Toscano opti per fare giocare dall’inizio Corbari in coppia con lo stesso Di Tacchio. L’ex Virtus Entella, però, ha dichiarato a mezzo stampa di adattarsi ad uno stile di gioco per lui nuovo, non essendo propriamente un centrocampista adatto a giocare in una mediana a due. Finora le sue prestazioni sono state a corrente alternata. In alternativa, spazio a Quaini che con Di Tacchio ha affinato l’intesa, avendo giocato insieme anche nella passata stagione.

Aspettando il pieno recupero degli infortunati, Di Tacchio ha il compito principale di suonare la carica e trascinare i compagni verso una crescita generale del livello delle prestazioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CONVOCATI: a disposizione di Toscano anche Caturano e Forte

Redazione - 0
In vista della gara con il Siracusa, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l'ottava giornata del girone...

QUI CATANIA: più risorse nel reparto offensivo, aspettando Rolfini

QUI SIRACUSA: Turati convoca 24 giocatori per il match di Catania

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Siracusa, sostituisciti a Toscano

CATANIA-SIRACUSA: gara speciale per Sapienza, catanese di nascita e siracusano d’adozione

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency