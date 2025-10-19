DI TACCHIO: quando il capitano fu premiato a Salerno per avere salvato la vita a Dziczek

Episodio significativo che vide protagonista l’attuale capitano del Catania Francesco Di Tacchio, quando vestiva la maglia della Salernitana. Quattro anni fa, durante il match disputato ad Ascoli, il centrocampista fu tra i primi a soccorrere dopo un malore il compagno di squadra Patryk Dziczek. «Ho capito subito la drammaticità del momento. E’ caduto a terra, ha cercato di rialzarsi, non ci riusciva. Ho capito cosa stava accadendo, ho trovato non so dove la forza di mettergli subito le dita in bocca e tirarli la lingua. Una lezione di vita che non dimenticherò mai. Ho avuto una mano dal cielo, che mi ha guidato», le parole di Di Tacchio al Corriere dello Sport.

Il Comune di Salerno premiò il gesto consegnando una pergamena di ringraziamento a Di Tacchio, per aver soccorso prontamente il compagno di squadra Patryk Dziczek dopo il malore durante la partita ad Ascoli. “La forza del cuore granata. Il coraggio del capitano e di una squadra unita. Il trionfo della vita. A Francesco Di Tacchio con l’eterna gratitudine della città di Salerno“, queste le parole di riconoscenza incise sulla pergamena.

