domenica, 26 Ottobre 2025
Elephants Catania Club Australia, Grella: “Apprezzo quello che fate. Stiamo facendo del nostro meglio per riportare in alto il Catania”

foto Catania FC

Il club di tifosi etnei in Australia, Elephants – Catania Club, nato con l’idea di connettere la passione per i colori rossazzurri sull’asse Catania-Melbourne, riceve i saluti del vice presidente Vincenzo Grella. Queste le parole di Grella: “Siamo molto orgogliosi di quello che fate. Noi stiamo facendo del nostro meglio per riportare questo fantastico club ai vertici del calcio italiano, dove merita. Sappiamo di aver bisogno del vostro supporto. Sentiamo il vostro sostegno e faremo tutto il possibile per tornare in alto. Apprezzo molto quello che state facendo e spero di vedervi presto a Melbourne per mangiare qualcosa e guardare una partita insieme. A presto, ragazzi”.

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

