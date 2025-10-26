Elephants Catania Club Australia, Grella: “Apprezzo quello che fate. Stiamo facendo del nostro meglio per riportare in alto il Catania”

Il club di tifosi etnei in Australia, Elephants – Catania Club, nato con l’idea di connettere la passione per i colori rossazzurri sull’asse Catania-Melbourne, riceve i saluti del vice presidente Vincenzo Grella. Queste le parole di Grella: “Siamo molto orgogliosi di quello che fate. Noi stiamo facendo del nostro meglio per riportare questo fantastico club ai vertici del calcio italiano, dove merita. Sappiamo di aver bisogno del vostro supporto. Sentiamo il vostro sostegno e faremo tutto il possibile per tornare in alto. Apprezzo molto quello che state facendo e spero di vedervi presto a Melbourne per mangiare qualcosa e guardare una partita insieme. A presto, ragazzi”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***