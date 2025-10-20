lunedì, 20 Ottobre 2025
ENTUSIASMO A MILLE: ci si avvia verso un nuovo record stagionale di pubblico al “Massimino”

Ed è subito febbre alta. Altissima. Sono bastate poche ore per esaurire i biglietti disponibili in Curva Nord e Sud. Catania-Benevento sarà un’altra partita dal pienone annunciato. Domenica pomeriggio si è registrata sugli spalti la presenza di circa 19mila spettatori, 18.777 per l’esattezza. Numero straordinario, che vale l’attuale record stagionale dopo avere migliorato i dati relativi all’affluenza di Catania-Foggia e Catania-Monopoli, gare in cui in poco meno di 18mila unità hanno supportato la squadra di mister Toscano al “Massimino”. In vista del nuovo big match col Benevento le previsioni vanno verso un nuovo record rossazzurro stagionale di pubblico. In questa occasione, inoltre, sarà aperto ai tifosi giallorossi il Settore Ospiti. Previsto un bello spettacolo di tifo, oltretutto tra tifoserie gemellate.

