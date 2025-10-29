EX DI TURNO: Caturano, Kontek e Bacchetti al “Pinto”. Anche il catanese Leone sulla strada dei rossazzurri

Salvatore Caturano contro il suo passato, ma anche Ivan Kontek e Loris Bacchetti. Venerdì sera l’attaccante ex Potenza affronterà la Casertana, squadra in cui ha militato 11 anni fa. Era la stagione 2013/14, i falchetti presero parte al campionato di Seconda Divisione Lega Pro. Caturano mise a segno soltanto 2 gol totalizzando poche presenze (diversi spezzoni di partite), in un contesto dove c’era molta concorrenza, un cambio alla guida tecnica e di modulo con l’arrivo di mister Ugolotti al posto di Capuano. Allora il giocatore napoletano aveva già un buon curriculum tra i professionisti, con quasi cento presenze in C1 segnando 21 reti in sette anni di attività.

Ivan Kontek, invece, ritrova il Catania, squadra in cui ha giocato due stagioni addietro totalizzando 21 presenze e 1 gol. Sempre tra le fila dei falchetti figura un altro difensore ex Catania, il classe 1993 Loris Bacchetti che fu uno dei primi ad approdare alle pendici dell’Etna dopo la retrocessione d’ufficio dell’Elefante in Lega Pro nel 2015/16 (appena 4 apparizioni in rossazzurro per lui). L’esperto centrocampista Francesco De Rose, fuori lista, è un altro ex dell’incontro essendosi rivelato protagonista con la squadra campana nel torneo di Serie C 2017/18 (32 apparizioni, 4 gol e 1 assist).

Ex di turno è anche Kevin Leone. Talento catanese cresciuto con profitto nelle giovanili del Sassuolo a suon di gol, assist e vittorie – che ha anche esordito in Serie B – quest’anno ha deciso di cambiare casacca accettando la proposta della Casertana. Cessione in prestito ai falchetti per il ragazzo catanese cresciuto anche nel settore giovanile del Catania. Leone è molto legato alla città etnea ed al quartiere di Nesima nel quale è cresciuto. Un ragazzo che vive di calcio e sogna un grande futuro.

