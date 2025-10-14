martedì, 14 Ottobre 2025
EX ROSSAZZURRI – Bogdan: “Catania e Salernitana con tanta qualità. Stravedo per entrambe le piazze”

Luka Bogdan

Intervenuto ai microfoni di salernitananews.it, il difensore Luka Bogdan – doppio ex della sfida di domenica tra Catania e Salernitana – rilascia le seguenti dichiarazioni:

“Catania e Salerno sono due piazze molto simili. Lo stadio sarà sicuramente pieno, ci sono stato un anno e noto diversi fattori in comune con l’Arechi. I tifosi sono molto calorosi e per la Salernitana sarà sicuramente una gara difficile. Entrambe le squadre stanno facendo un bel campionato, sarà una partita ricca di qualità. Il Catania gioca in casa ed avrà l’ambiente dalla sua parte, ma a prescindere da questo vedo una sfida equilibrata. Per chi farò il tifo è una domanda tosta, io stravedo per entrambe le piazze. La Sicilia è stato l’inizio della mia carriera, a Salerno ho scritto la storia vincendo in Serie B: entrambe le società le vedo come casa. Io tifo per una buona partita, per il campionato è ancora presto. Non si decide nulla, ma vincere una sfida del genere darebbe una spinta ulteriore“.

