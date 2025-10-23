EX ROSSAZZURRI: Carpani lascia il professionismo, firma con il Teramo

Il 19 gennaio mise a segno il suo terzo e ultimo gol con la maglia del Catania, sul campo dell’AZ Picerno. Appena due giorni dopo, ecco l’ufficializzazione del trasferimento all’Ascoli che non fu presa bene da parte della tifoseria catanese. Gianluca Carpani lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia dopo avere chiesto esplicitamente di avvicinarsi a casa e fu accontentato dalla dirigenza etnea. Adesso, a distanza di circa nove mesi dall’addio al Catania, ecco che Carpani è stato escluso dal progetto a seguito di una serie di riflessioni della società bianconera in sinergia con la nuova guida tecnica.

Più di un club ha valutato il possibile ingaggio dell’ex Catania ma, alla chiusura della finestra estiva del mercato, nessuna trattativa è andata in porto. Negli ultimi giorni, però, si apprende che il centrocampista è riuscito a trovare una soluzione. Risolvendo il contratto che lo legava all’Ascoli per trasferirsi al Teramo, squadra del girone F di Serie D in lotta per la vittoria del campionato. “Sono contentissimo, ho tanta voglia di iniziare e rimettermi in gioco per aiutare i miei compagni. Sono un giocatore che si adatta a tutti i ruoli che il mister assegna, ciò che mi chiede, io darò il massimo. È un campionato importante, ci sono tante piazze organizzate che hanno costruito squadre per provare a vincere, anche se vincere non è mai semplice”, le prime parole di Carpani da calciatore del Teramo.

