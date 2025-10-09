EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, la squadra deve credere di più in se stessa. Giugliano partita dove non puoi perdere punti. Riprendere Torre del Grifo è la speranza di tutti”

Ospite di Futura Gol, l’ex centrocampista del Catania Giuseppe Russo ha espresso il proprio pensiero sul momento attraversato dal Catania e le prospettive della squadra di Mimmo Toscano:

“Il Catania viene da qualche passo falso ma dopo la partita col Sorrento ha avuto un’ottima reazione a Trapani, dominando a tratti anche la partita. Forse quella gara ha dato una consapevolezza maggiore alla squadra, poi magari ti aspettavi la continuità a Cerignola dove ha patito diversi infortuni, potendo fare poco turnoner ha tirato un pò la corda avendo giocato tre partite in sette giorni. Quella gara col Siracusa era la gara più difficile perchè gli aretusei non avevano nulla da perdere e hanno sempre giocato a viso aperto con tutte. A mio avviso il Catania riparte da un risultato imprtante, vincendo un derby e rimanendo agganciato ai primi posti in classifica. Questo sul piano morale è un segnale che conta”.

“A livello difensivo penso che il Catania abbia dato un’impronta importante. Non dobbiamo nascondere però che ci si aspetta qualcosa di più sul piano offensivo per le qualità che la squadra possiede. il tifoso non penso chieda qualcosa che questa squadra non possa dare. Ha giocatori di qualità, sono rientrati Caturano, D’Ausilio e qualche altro giocatore che può fare rifiatare anche negli ultimi 20-30 minuti i compagni. Lunetta in questa fase della stagione è il vero trascinatore della squadra, colui che aiuta, fa gol, il primo a difendere in fase di non possesso. Ti devi godere in questo momento un calciatore che quando gioca è felice, quando subentra è più felice ancora.Il Catania è sicuramente una delle squadre più forti costruite per arrivare in fondo. Per fare questo ci sono dettagli che ti portano a vincere o perdere un campionato. Il Catania ha bisogno di qualcosa in più per dare un segnale anche alle dirette concorrenti“.

“Sabato il Catania affronterà il Giugliano. Queste sono partite dove non puoi perdere punti, il Giugliano è riuscito a portare a casa un punto dal match di Trapani e nessuno se lo aspettava, tra le mura amiche sa di dovere costruire la propria forza per cercare di mantenere la categoria ma l’allenatore rossazzurro saprà preparare questa partita. Dobbiamo dire che finora non ha avuto la possibiltà di avere tutti gli effettivi a disposizione. Con il recupero degli infortunati il Catania può puntare ad avere una striscia di risultati veramente importante, cambiando anche il ritmo e l’intensità degli allenamenti”.

“La società ha fatto un mercato straordinario, il Catania ha tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi fino alla fine la vittoria del campionato. Naturalmente ci sono dall’altra parte club importanti che hanno invesitto, quelle 3-4 squadre che se la giocheranno col Catania. Gli etnei a mio avviso devono fare un percorso a sè, credere di più in loro stessi piuttosto che sperare nelle cadute degli avversari perchè la rosa allestita è composta da giocatori forti, di categoria, che in tutte le squadre giocherebbero titolari. Questo è un punto di forza. Giocare in una piazza del genere in Serie C, poi, penso che per loro sia una responsabilità ma anche un sogno“.

“Torre del Grifo? Riprenderlo è la speranza di tutti perchè una struttura del genere progettata per fare calcio penso che sia un’offesa tenerla chiusa. Credo che il progetto dovrebbe riguardare non solo la prima squadra ma l’intero settore giovanile e l’attività di base. Un vero progetto parte sempre dall’attività di base. Aggiungo che affidarla a una persona qualificata come Teodoro Coppola – 30 anni vissuti al Torino – penso che sia una risorsa che al sud non ha nessuno. Un centro sportivo lo immagino accoppiato a questa filosofia di professionisti per dare una svolta al territorio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***