EX ROSSAZZURRI – Guglielmotti, pioggia di messaggi d’incoraggiamento: “Grazie a tutti. Avversari, non dormite sonni tranquilli perchè tornerò più forte di prima”

Infortunio serio, quello riportato dallo sfortunato ex calciatore rossazzurro Davide Guglielmotti nei giorni scorsi, attualmente in forza all’Union Brescia. Numerosi i messaggi di amici, addetti ai lavori ed ex compagni di squadra, anche del Catania, nei confronti di Guglielmotti che, su Instagram, riporta quanto segue:

“Non incominciamo con i soliti messaggi, dolci per carità ma scontati come si è abituati a fare anche giustamente direi 😅 Non sono un fan della scontatezza e nemmeno del negativismo , penso che questa vita abbia dato modo a tutti di pensare che c’è molto di peggio rispetto ad un ginocchio rotto … sto benissimo , ho come sempre un grande sorriso in volto conscio del fatto che ci sarà da soffrire , da lavorare e sicuramente ahimè anche da imprecare 😅. Ho avuto per giorni il telefono e i social pieni di messaggi positivissimi di amici e persone che amano il Brescia e che mi vogliono un grande bene , tantissimi miei ex compagni e altrettanti addetti ai lavori che ho avuto la fortuna di incontrare in questi anni. Ci tengo pubblicamente a ringraziare ogni persona che ha utilizzato anche solo un minuto del suo tempo per scrivermi e sapere come stessi. Detto ciò, lunedì mi opererò e successivamente sarò già operativo per cercare nel più breve tempo possibile (ma con cognizione) di tornare a disposizione , i miei compagni mi aspettano, la mia società mi attende e Brescia pretende il mio ritorno, cosa che accadrà senza alcun dubbio. Approfitto per consigliare di NON dormire sonni tranquilli ai miei avversari, allenatevi e migliorate perché la mia assenza non sarà riposante ma migliorativa”.

