EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania più coraggioso e compatto, squadra è stata perfetta con un pubblico meraviglioso”

Lo avevamo sentito nei giorni scorsi, prima del confronto con la Salernitana. Adesso l’ex Catania Giovanni Marchese ha concesso un’intervista a tuttoc.com, illustrando le sue impressioni dopo la vittoriosa prestazione rossazzurra:

“Ho visto un Catania più coraggioso e compatto in ogni parte del campo, oltre ad avere molta qualità nelle ripartenze. Il Catania avrebbe dovuto dare subito un segnale forte e l’ha dimostrato dal 1′ minuto. La squadra rossazzurra è stata perfetta. La chiave? Il pressing partito dagli attaccanti per mettere in difficoltà la costruzione della Salernitana. I tre centrali e i due quinti sono stati eccezionali al pari dei compagni, una prestazione da 8. Il goal ha sbloccato un Catania che stava già spingendo, dopo la rete si sono aperti gli spazi e ha potuto raddoppiare. La forza del Catania è questa: un gruppo unito, che corre e lotta su ogni pallone. Vincere aiuta a vincere, viene da un momento positivo e si sono messi alle spalle le difficoltà”.

“Mi sarei atteso una Salernitana meno attendista, nello stile di mister Raffaele. Catania ha un pubblico meraviglioso, il tifo va tutto nella stessa direzione e si fa sentire. La squadra di Toscano può puntare alla vittoria finale ma il campionato è ancora lungo e bisognerà dare seguito pensando di partita in partita. Vincerà chi starà meglio nel finale di stagione. Toscano è un allenatore preparato, che ha già vinto tanto. Estendo i complimenti anche alla squadra e alla società”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***