EX ROSSAZZURRI – Marino: “Catania è un pezzo di vita per me, Salerno un concentrato di emozioni e delusioni”

Intervistato da Il Mattino, l’allenatore Pasquale Marino – doppio ex di Catania e Salernitana – parla delle due piazze e delle ambizioni di entrambe le squadre:

“No, non sarò al Massimino e neppure davanti alla tv. Soffrirei troppo. Catania è un pezzo di vita, Salerno è un concentrato di emozioni e delusioni che in un secolo di calcio raramente si vivono. Sono due delle cinque favorite insieme a Benevento, Crotone e Cosenza. Il girone C è una B2. Ti tempra, ti dà gli anticorpi. La Salernitana ha trovato solidità e risultati, il Catania ha ripreso a correre dopo un periodo di assestamento. Entrambe meritano la Serie B: sarebbe il giusto premio per piazze che vivono di calcio e passione. Solo una potrà salire direttamente ma l’altra potrà comunque giocarsi le sue carte nei playoff. Catania e Salernitana rappresentano la stessa idea di calcio: passione e appartenenza. Hanno tifoserie che non mollano mai”.

“Il mio volto raffigurato nel murales del Massimino? Quel ritratto racconta il legame profondo con la città. Da calciatore arrivai durante il periodo della radiazione, poi da allenatore ho firmato la promozione in A e la salvezza. È stato un ciclo indimenticabile. La morte dell’ispettore Raciti? Un dolore che non si dimentica. Dopo quella tragedia giocammo otto partite lontano dal Massimino, alcune a porte chiuse, ma riuscimmo comunque a salvarci. La retrocessione in C con la Salernitana nella passata stagione? A Salerno non mi passa la delusione. Avevamo trovato continuità, poi l’attesa infinita per il playout, le gare rinviate, le notti amare all’Arechi. Eravamo a un passo da un’impresa che avremmo meritato di compiere”.

