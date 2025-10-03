venerdì, 3 Ottobre 2025
EX ROSSAZZURRI: meteora a Catania, Dubickas riparte bene con la Ternana e torna in Nazionale

foto Catania FC

17 presenze, una rete, un assist e qualche imprecisione di troppo sotto porta. Questo il bilancio di Edgaras Dubickas con la maglia del Catania. La società rossazzurra lo prelevò dal Pisa due anni fa, quando Antonello Laneri – attuale dirigente del Siracusa – operava alle pendici dell’Etna. L’attaccante classe 1998 non è riuscito a dare il meglio di sè sotto il vulcano, interrompendo alla riapertura del calciomercato il contratto di prestito. In seguito il calciatore lituano ha proseguito la carriera tra Serie B e C vestendo le casacche di Feralpisalò e Juve Stabia. In questa stagione ha definito l’accordo per il trasferimento alla Ternana. E proprio alla corte di mister Liverani ha avuto un impatto molto positivo, firmando 3 gol e 2 assist nelle prime 5 gare disputate con le Fere.

Inizio incoraggiante dell’avventura di Dubickas in Umbria, al punto che nelle ultime ore il ragazzo ha ricevuto la lieta notizia della convocazione in Nazionale maggiore, quattro anni dopo l’ultima volta. L’ottimo avvio di stagione ha convinto il Commissario Tecnico lituano a dargli fiducia, inserendolo nella lista delle convocazioni per i match con Finlandia e Polonia, validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 rispettivamente in programma il 9 e 12 ottobre.

