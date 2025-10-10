EX ROSSAZZURRI – Rapisarda: “Vittoria Coppa Italia Serie C ricordo più bello da quando gioco a calcio”

Il terzino catanese ed ex Catania Francesco Rapisarda, cresciuto nelle giovanili rossazzurre e che ha anche indossato la maglia della Prima Squadra, ha concesso un’intervista su Instagram a Eccellenze Siciliane. Oggi milita nella Nissa, in Serie D. Queste le parole evidenziate:

“Ho iniziato a giocare all’età di 5 anni alla Scuola Calcio Catania Nuova. Il Catania all’epoca era in Serie A, e ci teneva molto al settore giovanile. Per un catanese entrare nella squadra della propria città è il massimo. Tolte Catania e Nissa, non ho mai giocato in Sicilia. Spero solo che quante più squadre possibili siciliane possano arrivare nel professionismo così da poter vedere molti più siciliani nel calcio che conta”.

“La finale di Coppa Italia Serie C Catania-Padova? Penso che sia e sarà il ricordo più bello che ho vissuto da quando gioco a calcio. Vorrei che la mia carriera da calciatore durasse per sempre, ma sappiamo che è impossibile. Il calcio è sempre stato per me qualcosa d’importante, qualcosa che mi ha spinto a dare il massimo. Magari avrei potuto fare di più o qualcosa in meno, però sono molto felice della carriera che ho fatto. Adesso cerco di godermi più tempo possibile con i miei figli”.

