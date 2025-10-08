mercoledì, 8 Ottobre 2025
EX ROSSAZZURRI: sfortuna Guglielmotti, rottura del crociato

foto Newreporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Nei mesi scorsi Davide Guglielmotti ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania, per poi accettare la proposta dell’Union Brescia firmando un accordo di durata biennale. Sabato è sceso in campo per la quinta volta in questa stagione tra campionato e Coppa Italia Serie C, purtroppo per il ragazzo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 24′ del secondo tempo a seguito di un infortunio serio. Gli accertamenti strumentali a cui Guglielmotti si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore sarà rivalutato nelle prossime settimane per definire il percorso terapeutico e i relativi tempi di recupero.

