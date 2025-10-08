EX ROSSAZZURRI: sfortuna Guglielmotti, rottura del crociato

Nei mesi scorsi Davide Guglielmotti ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania, per poi accettare la proposta dell’Union Brescia firmando un accordo di durata biennale. Sabato è sceso in campo per la quinta volta in questa stagione tra campionato e Coppa Italia Serie C, purtroppo per il ragazzo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 24′ del secondo tempo a seguito di un infortunio serio. Gli accertamenti strumentali a cui Guglielmotti si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore sarà rivalutato nelle prossime settimane per definire il percorso terapeutico e i relativi tempi di recupero.

