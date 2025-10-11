EX ROSSAZZURRI – Silvestri: “Ho voglia di rimettermi in gioco”

Il direttore sportivo Ivano Pastore lo ha portato in ritiro a Norcia, consentendo allo staff tecnico del Catania di valutare un suo eventuale inserimento nella rosa 2025/26 dopo la positiva esperienza in prestito alla Triestina. Parere non favorevole e, pertanto, il Catania ha lavorato per trovargli una nuova sistemazione. Nelle battute conclusive del calciomercato è stata definita la nuova cessione di Tommaso Silvestri agli alabardati, stavolta a titolo definitivo. Conclusa a tutti gli effetti, pertanto, l’avventura di Silvestri in maglia rossazzurra dopo avere totalizzato 119 presenze condite da 5 gol e 6 assist.

Intervistato da Il Piccolo, il calciatore veneto spiega: “Ho deciso di tornare a Trieste per la voglia di rimettermi in gioco e perché sentivo di aver lasciato qualcosa di incompiuto. Speriamo che il ricorso ci restituisca qualche punto, anche per dare forza mentale al gruppo, perché fare un anno di rincorsa è dura. Ma la nostra qualità e il nostro spirito di squadra mi fanno ben sperare”. Attualmente la Triestina ha qualcosa come 20 punti di penalizzazione sul groppone, dunque servirà un’impresa per raggiungere la salvezza. Silvestri, dal canto suo, è già leader della squadra rivelandosi anche in queste prime giornate di campionato un prezioso punto di riferimento per i compagni.

