venerdì, 10 Ottobre 2025
EX ROSSAZZURRI – Zenga: “Catania, ecco perchè andai via. Fu la mia migliore esperienza in assoluto”

L’ex allenatore del Catania Walter Zenga torna sull’esperienza vissuta sulla panchina rossazzurra svelando qualche aneddoto attraverso il postcast Centrocampo. Ecco quanto evidenziato:

“Andai a Catania l’1 aprile, il 6 aprile affrontavamo in casa il Napoli e Lo Monaco mi disse che avrei potuto portare un solo collaboratore. Scelsi Gianni Vio, preparatore delle palle inattive. Lui rimase sorpreso della scelta ma oggi il preparatore delle palle inattive rappresenta una figura importante nel calcio, ce l’ha anche Arteta all’Arsenal. Vincemmo 3-0 quella partita con il primo gol nato da una punizione laterale, rivedendo l’azione non ci abbiamo capito un c**** noi, figurati gli altri. Il primo anno a Catania centrai la salvezza, l’anno dopo registrammo il record di punti per la prima volta in Serie A del Catania. Delle ultime 6 gare ne abbiamo perse 5 e vinta una perchè la società mi disse di far giocare determinati giocatori. Per questo motivo io sono andato via”.

“Catania però rappresenta la migliore esperienza in assoluto perchè quello che ho e abbiamo creato dentro quello spogliatoio posso garantire che non è stato facile. Un paio d’anni fa quando Ciro Polito era ds del Bari ed era venuto a Sky, il nostro scambio di parole non è stato simpatico, si vedeva che lui ce l’avesse con me perchè io nel finale di stagione a Catania chiamai anche il terzo portiere e feci giocare Bizzarri, avendo capito determinate cose. Polito si è incazzato e la società mi disse che doveva giocare Kosicky. Per un allenatore non è facile gestire determinati momenti. E’ stato bello, non posso tornare indietro ma a Catania sarei rimasto”.

