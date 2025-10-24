FAGGIANO (D.S. Salernitana): “Non so quante altre volte Cicerelli fa gol da lì. Benevento e Catania favorite per la B. Pastore un amico, si sta godendo la vittoria”

Ai microfoni di Sei TV, nel corso della trasmissione ‘Tuttosalernitana’, il Direttore Sportivo della Salernitana Daniele Faggiano torna sulla sconfitta di Catania. Queste le sue impressioni:

“Abbiamo perso una partita, disputando un brutto secondo tempo però abbiamo bisogno di fiducia nel contesto di una squadra ottima ma tutta nuova. Il Catania aveva 8/11 dell’anno scorso ad inizio gara, il Benevento ha tanti calciatori della passata stagione pure. Quando non giochiamo da squadra e vogliamo fare tutto da soli, non va bene. Te lo dimostra proprio il secondo tempo di Catania”.

“Eravamo consapevoli di potere prendere gol a Catania, con il mister avevamo paura che potesse verificarsi da un momento all’altro un episodio sfavorevole. E’ arrivata quella punizione, non so quante volte ancora Cicerelli farà gol da lì, però dobbiamo stare più attenti. Abbiamo costruito in buona parte del primo tempo ma bisogna essere più cinici. Prima del gol di Cicerelli se c’era una squadra che dava l’impressione di poter passare in vantaggio, era la Salernitana. E’ la verità, però hanno vinto loro e non mi va bene”.

“Fino ad oggi siamo primi in classifica. Io sono sempre scontento, se fossi contento non guarderei un metro più avanti. Devo essere scontento io per cercare di fare meglio, sfruttando al massimo i giocatori a disposizione. Con la testa. Dicono che Benevento e Catania siano le principali favorite per la promozione diretta in Serie B?. Lo penso anch’io. Il diesse Patore? Sono contento per lui che si sta godendo la vittoria. E’ un amico, sta godendo la vittoria. Va bene così“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***