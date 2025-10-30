FAI LA FORMAZIONE: Casertana-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre alla Casertana di Federico Coppitelli, avversaria del Catania per la dodicesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Casertana-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Alberto Pinto” – fischio d’inizio dell’incontro venerdì alle ore 20:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***