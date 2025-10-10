FAI LA FORMAZIONE: Giugliano-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre al Giugliano di Mirko Cudini, avversario del Catania per la nona giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Giugliano-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Alberto De Cristofaro” – fischio d’inizio dell’incontro sabato alle ore 14.30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
