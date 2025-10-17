FERRARIS (Salernitana): “Sarà bellissimo giocare a Catania. Ho già vinto lì con il Pescara, spero di ripetere l’esperienza”

Andrea Ferraris, attaccante della Salernitana, rilascia alcune dichiarazioni allo store ufficiale granata in vista della trasferta di Catania. Queste le sue parole:

“Stiamo ascoltando quello che ci dice il mister e preparando nel migliore dei modi la gara di Catania. Non vediamo l’ora di giocare soprattutto per i nostri tifosi. Sarà bellissimo giocare là, però noi siamo abituati a questo tipo di partite, anche perchè pure noi in casa abbiamo una cornice di pubblico stupenda. Sarà tutto normale per noi. L’anno scorso ho vissuto una bella esperienza con il Pescara, riuscendo a vincere anche a Catania e spero di fare lo stesso con la Salernitana. Siamo ancora agli inizi del campionato, non penso sia una sfida decisiva ma sicuramente di categorie superiori tra squadre che non meritano la Serie C. Sarà una gara bella da vedere, importante, ma il campionato è lungo e ci sono ancora tanti punti da portare a casa”.

