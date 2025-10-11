sabato, 11 Ottobre 2025
FORTE a Telecolor: “Pensiamo già alla prossima partita, ringrazio lo staff sanitario per il mio recupero”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Francesco Forte, attaccante del Catania, ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria sul Giugliano:

“Venivo da un periodo in cui ho avuto qualche problema, sono contento di essere rientrato e della vittoria della squadra. Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà importantissima e voglio farmi trovare pronto. Ringrazio lo staff sanitario, mi hanno tenuto a riposo per recuperare. Questo è servito per essere oggi in forma. Nell’ultimo periodo non ho avuto molta fortuna in zona gol, è giusto prendersi le proprie responsabilità. Sono qui per dare sempre il massimo”.

“Ho sempre segnato nella mia carriera, mi sono messo a disposizione della squadra. Non mi esalto dopo un gol, ma neanche mi butto giù se c’è un periodo in cui non riesco a segnare. Sono concentrato sull’obiettivo della squadra. Dobbiamo vincere il più possibile. Con i miei compagni c’è una buona intesa, c’è fiducia. La prestazione c’è stata, dobbiamo continuare così”.

