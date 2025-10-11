FORTE a Telecolor: “Pensiamo già alla prossima partita, ringrazio lo staff sanitario per il mio recupero”

Francesco Forte, attaccante del Catania, ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria sul Giugliano:

“Venivo da un periodo in cui ho avuto qualche problema, sono contento di essere rientrato e della vittoria della squadra. Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà importantissima e voglio farmi trovare pronto. Ringrazio lo staff sanitario, mi hanno tenuto a riposo per recuperare. Questo è servito per essere oggi in forma. Nell’ultimo periodo non ho avuto molta fortuna in zona gol, è giusto prendersi le proprie responsabilità. Sono qui per dare sempre il massimo”.

“Ho sempre segnato nella mia carriera, mi sono messo a disposizione della squadra. Non mi esalto dopo un gol, ma neanche mi butto giù se c’è un periodo in cui non riesco a segnare. Sono concentrato sull’obiettivo della squadra. Dobbiamo vincere il più possibile. Con i miei compagni c’è una buona intesa, c’è fiducia. La prestazione c’è stata, dobbiamo continuare così”.

