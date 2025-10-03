venerdì, 3 Ottobre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiFORTE: lavoro differenziato, da valutare la disponibilità per domenica
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

FORTE: lavoro differenziato, da valutare la disponibilità per domenica

Redazione
By Redazione
0
153
foto Catania FC

Francesco Forte sarà disponibile per il confronto casalingo con il Siracusa oppure lo staff medico suggerirà, a scopo precauzionale, di tenerlo fermo ai box consentendogli di recuperare serenamente in vista del successivo impegno di Giugliano? Riflessioni che proseguiranno nelle prossime ore, decisive per capire l’effettiva disponibilità dell’attaccante, uscito malconcio dal rettangolo verde settimana scorsa a Cerignola. Le sensazioni, in ogni caso, restano positive. Sembra proprio che il calciatore romano si sia fermato in tempo al “Monterisi” dopo il problema fisico riportato, capendo subito che sarebbe stato meglio abbandonare il terreno di gioco anticipatamente, evitando il rischio di peggiorare la situazione. L’ex attaccante del Catania, intanto, svolge lavoro differenziato in sede e le sue condizioni non destano alcun tipo di preoccupazione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: ufficializzato lo staff medico-sanitario per la stagione 2025/2026
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency