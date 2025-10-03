FORTE: lavoro differenziato, da valutare la disponibilità per domenica

Francesco Forte sarà disponibile per il confronto casalingo con il Siracusa oppure lo staff medico suggerirà, a scopo precauzionale, di tenerlo fermo ai box consentendogli di recuperare serenamente in vista del successivo impegno di Giugliano? Riflessioni che proseguiranno nelle prossime ore, decisive per capire l’effettiva disponibilità dell’attaccante, uscito malconcio dal rettangolo verde settimana scorsa a Cerignola. Le sensazioni, in ogni caso, restano positive. Sembra proprio che il calciatore romano si sia fermato in tempo al “Monterisi” dopo il problema fisico riportato, capendo subito che sarebbe stato meglio abbandonare il terreno di gioco anticipatamente, evitando il rischio di peggiorare la situazione. L’ex attaccante del Catania, intanto, svolge lavoro differenziato in sede e le sue condizioni non destano alcun tipo di preoccupazione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***