FORTE: “Per giocare a Catania ci vuole grande responsabilità. Non abbiamo ancora fatto nulla. Là davanti ci troviamo sempre meglio”

L’attaccante del Catania Francesco Forte, ai microfoni di Globus Television, fiducioso in vista del prosieguo di stagione rimarcando l’unione e la forza del gruppo, così come l’importanza di sapersi assumere le proprie responsabilità in qualsiasi momento:

“Una delle migliori partite disputate da noi finora è stata quella di Trapani, dove abbiamo perso 2 punti non riuscendo a sfruttare le occasioni, io in particolare. Bisogna prendersi le responsabilità ed io non ho problemi a farlo. Non mi esalto quando le cose vanno bene così come non mi deprimo quando vanno male perchè sono uno che crede nel lavoro, ho fatto tanti sacrfici e sono venuto qui, a Catania, credendo di centrare l’obiettivo. Se capita una prestazione così e così non mi fa mollare”.

“Sono contento soprattutto per il collettivo. Lì davanti ci troviamo sempre meglio, più passano le partite e più riusciamo a trovare i tempi giusti per la giocata con Gabri (Lunetta ndr), Cicerelli – che purtroppo è uscito per infortunio – ma anche chi è entrato, vedi Stoppa. Queste cose fanno piacere più di un gol individuale perchè poi è la squadra che vince le partite e noi dobbiamo raggiungere a tutti i costi l’obiettivo per questa piazza. Anche a Giugliano è stato incredibile, sembrava di giocare in casa“.

“Io faccio quello che chiede il mister e serve alla squadra, come sempre fatto nella mia carriera. Ho avuto la bravura e fortuna di giocare in A e B, ma a Catania è completamente diverso. Si gioca in una piazza in cui devi vincere e che merita che in tutte le partite diamo il 100%, così stiamo facendo. Abbiamo reagito dopo la mancata vittoria di Trapani, bisognava dare prova di stare sul pezzo portando a casa una gara difficile come quella di Giugliano”.

“Al di là dei gol è più importante la capacità di trovarsi nei movimenti, sapere che il compagno sta dietro di te ed è pronto a supportarti, questo è fondamentale per acquisire fiducia. Nessuno vince le partite da solo. Sono contento di dare una mano a Gabri così come quando lui la dà a me quando mi posso smarcare perchè si porta via 2-3 uomini. C’è un gioco di squadra. Bisogna continuare così, non abbiamo fatto nulla. C’è una partita fondamentale domenica da preparare, a Giugliano abbiamo solo fatto il nostro dovere”.

“A Catania ci vuole grande responsabilità, capire dove giochi, impegnarsi e sacrificarsi anche durante la settimana. Noi ci alleniamo sempre a 3mila all’ora, è un valore che abbiamo dentro il gruppo. Assicuro che noi cerchiamo in tutti i modi di raggiungere l’obiettivo, questo poi fa la differenza. La partita il sabato e la domenica è un esame, noi abbiamo una preparazione importante dietro, raramente sono stato in gruppi così, quando ci sono questi valori li dobbiamo sfruttare“.

