FORTE: sfida da ex, l’attaccante mette il Benevento nel mirino

Andato a segno nelle ultime due giornate di campionato consecutive, salendo a quota 4 gol stagionali con la maglia del Catania, Francesco Forte mette nel mirino il Benevento, prossimo avversario al “Massimino”. La punta classe 1993 ha indossato proprio la casacca giallorossa in carriera, nelle stagioni 2021/22 e 2022/23. I sanniti lo prelevarono dopo due ottimi campionati giocati a Venezia e Castellammare di Stabia, sempre in cadetteria. Reduce da stagioni entrambi assai prolifiche (17 gol nella Juve Stabia e 15 con i lagunari), Forte arrivò nel girone di ritorno rivelandosi autenticamente un valore aggiunto per il Benevento.

Grande voglia di pressare gli avversari, di andarsi a prendere il pallone per poi fare ripartire l’azione furono tratti evidenti con 7 gol messi a segno come ciliegina sulla torta, ritmo rallentato dall’infortunio che gli ha condizionato il finale di stagione. Un rendimento comunque importante, al punto che diverse società di rilievo manifestarono interesse per il suo cartellino, tra queste il Parma. Il girone d’andata della stagione successiva, invece, ha visto un Forte diverso. Positivo ad inizio campionato con la doppietta firmata contro il Frosinone, molto meno successivamente, accusando anche il rendimento generale della squadra ben al di sotto delle aspettative. Forte, ad un certo punto, aveva perso lo smalto dei tempi migliori con un feeling tra le parti andato via via deteriorandosi. Così la dirigenza optò per la cessione di Forte, direzione Ascoli, in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Adesso il 32enne giocatore romano ritrova proprio il Benevento a distanza di qualche anno dall’addio ai giallorossi, con tanta voglia di contribuire a fare le fortune del Catania.

