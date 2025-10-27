FOTI: “Catania, vincere aiuta a vincere. Vittorie frutto di tanto lavoro in silenzio”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Queste alcune riflessioni sul Catania:

“Quello del Catania è un gruppo coeso, compatto, dove sia chi gioca dall’inizio che i subentrati danno un segnale di grande senso di responsabilità e professionalità. Un gruppo che funziona alla grande, questo è un aspetto molto importante perchè all’interno di uno spogliatoio non c’è squadra se non c’è gruppo. All’unisono tutti devono remare dalla stessa parte, questo è proprio ciò che traspare nella condotta dei calciatori del Catania, del mister e di come quest’ultimo si rapporta con i suoi ragazzi. Le vittorie del Catania sono frutto di tanto lavoro in silenzio anche nei momenti di sofferenza”.

“Il calcio è fatto di situazioni, non hai certezze. Basta un angolo battuto un pò più lungo o corto, oppure una palla persa o meno, aspetti che possono trasformare un episodio da positivo a negativo. Sottolineo l’importanza di evidenziare una buona solidità difensiva. In queste categorie conta soprattutto non prendere gol. Mantenere questa solidità fa la differenza soprattutto quando nelle ultime 7-8 partite del campionato, che sono solitamente delle ‘guerriglie’, non perdi mai il controllo e la testa, sapendo che in un modo o nell’altro arrivi all’obiettivo. Subire pochi gol è un dato di fatto inequivocabile e di enorme rilevanza per il Catania”.

“Un risultato come quello ottenuto dalla squadra di Toscano contro il Benevento da un lato scoraggia un pò gli avversari, dall’altro genera nella mente dei calciatori rossazzurri un entusiasmo importante. Quando si perde, anche la settimana è pesante sul piano dell’assorbimento dei carichi di lavoro, persino fare una rampa di scale a casa tua pesa. Quando vinci, invece, voli. Lavori con entusiasmo anche in preparazione della settimana sul piano atletico, fisico e della corsa, con una testa diversa. Vincere aiuta a vincere”.

