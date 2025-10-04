GIOVANILI CATANIA: prima gioia stagionale per la Primavera di Biagianti, corsara a Castellammare di Stabia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
L’under 19 rossazzurra conquista la prima vittoria stagionale, superando al “Menti” la Juve Stabia: i ragazzi allenati da Marco Biagianti sfoderano una prestazione di carattere e qualità, portandosi in vantaggio già in avvio della prima frazione di gioco con Nicola Viola, ben servito da Nicolò Catania. Nella fase finale della ripresa, Valentino pareggia trasformando un calcio di rigore ma Costanzo riporta in avanti i rossazzurri, realizzando il gol decisivo sugli sviluppi di una rapida ripartenza. Sabato 11 ottobre, in programma Trapani-Catania.
Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, terza giornata –
Sabato 4 ottobre 2025
Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia (Napoli)
Juve Stabia-Catania 1-2
Marcatori: pt 8° Viola; st 37° Valentino (JS) su rigore, 45° Costanzo.
Juve Stabia: 1 Cammarota; 2 De Simone (VK), 3 Pisani (1°st 15 Velotti), 4 Triolio, 5 Graziano (K) (26°st 19 Longano), 6 D’Ambrosio, 7 Tempre, 8 Matrone (26°st 21 Valentino), 9 Basile (1°st 22 Balzano), 10 Raiola (12°st 25 L.Langella), 11 Ricciardi. A disposizione: 12 Vetrò; 13 Mirra, 14 Di Martino, 16 G.Langella, 17 Garofalo, 18 Primicerio, 20 Linaldeddu, 23 Di Vaio, 24 Verdezza. All.: Capone-Chiaiese.
Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (16°st 14 Nania), 3 Marchese, 4 Di Giacomo, 5 Sechi (5°pt 13 Doni), 6 Rizzotti, 7 Catania (K) (11°st 15 Coriolano), 8 Parco (VK), 9 Manganaro (11°st 17 Di Prima), 10 Costanzo, 11 Viola (16°st 18 Giardina). A disposizione: 12 Maugeri; 16 Gueye, 19 Nastasi, 20 Alessi, 21 Geraci. Allenatore: Biagianti.
Ammoniti: Triolio, D’Ambrosio, Tempre, Matrone, Basile (JS); Coco, Ortoli, Parco, Costanzo, Doni, Coriolano (C).
Arbitro: Armando Ciccone (Salerno).
Assistenti: Antimo Compagnone (Frattamaggiore) ed Alessandro Cozzolino (Battipaglia).
