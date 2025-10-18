GIOVANILI CATANIA: Primavera, pioggia di gol contro il Foggia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Seconda vittoria stagionale per l’under 19 rossazzurra: il 9-0 al termine della gara con il Foggia vale la prima affermazione tra le mura amiche e il quarto risultato utile consecutivo, dopo i due pareggi con il Latina e il Trapani inframezzati dal successo conquistato a Castellammare di Stabia. Doppiette per Marco Nastasi e Nicola Viola, a segno tra i ragazzi guidati da Marco Biagianti anche Alessandro Coriolano, Simone Nania, Nicolò Catania, Giuseppe Pannitteri e Manuel Di Prima. Sabato 25 ottobre, in programma Arezzo-Catania.



Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026

Girone B, quinta giornata

Sabato 18 ottobre 2025 – Campo Sportivo Comunale di Nesima, Catania

Catania-Foggia 9-0

Reti: pt 3° Coriolano, 15° Nastasi, 25° Nania, 41° Viola, 43° Catania, 44° Viola; st 2° Nastasi, 28° Pannitteri, 32° Di Prima.

Catania: 1 Coco; 2 Allegra (VK), 3 Gueye (1°st 14 Caporarello), 4 Di Giacomo (22°pt 25 Pannitteri), 5 Doni, 6 Nania, 7 Catania (1°st 23 Capuana), 8 Nastasi, 9 Viola (1°st 17 Di Prima), 10 Coriolano (K), 11 Giardina (10°st 21 Geraci). A disposizione: 12 Bottaro; 13 Marchese, 15 Calogero, 16 Costanzo, 18 Ortoli, 19 Manganaro, 20 Alessi, 22 Giunta, 24 Parco. Allenatore: Biagianti.

Foggia: 1 Testa; 2 Mennea (38°st 14 Mango), 3 Mennuni, 4 Mornile, 5 Delli Santi (1°st 13 Fiscarelli), 6 Tamburrelli, 7 Biccari, 8 Pastore, 9 Pavolino (VK), 10 Rizzi (1°st 15 Perdonò), 11 D’Aprile (K). A disposizione: 12 Barbaro. Allenatore: Lomuscio.

Ammonito: Delli Santi (F).

Tempi di recupero: pt 3’; st 0’.

Arbitro: Domenico Calanna (Acireale)

Assistenti: Gabriele Tringale (Catania) e Danilo Resina (Catania)

