GIOVANILI CATANIA: Primavera, risultato di parità sul campo del Trapani

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Secondo pareggio stagionale per l’under 19 rossazzurra, primo in trasferta: sul campo del Trapani è 0-0, al termine di una gara caratterizzata da numerose occasioni su entrambi i fronti nella prima frazione e dalla supremazia territoriale etnea nella ripresa.
Sabato 18 ottobre, a Nesima, i ragazzi allenati da Marco Biagianti sfideranno i pari età del Foggia.
Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, quarta giornata –
Sabato 11 ottobre 2025
Campo “Mokarta”, Erice (Trapani)
Trapani-Catania 0-0
Trapani: 1 Maggiore; 2 Scalavino (VK) (17°st 13 Cardinale), 3 Rega (32°st 14 Callari), 4 Impeduglia, 5 Di Gaetano (K), 6 Marchese (17°st 16 Gagliano), 7 Aromatico (17°st 18 Tuzzolino), 8 Cottone, 9 Moie (29°st 26 Mac-Leevan Chibuzoa), 10 Regina, 11 Adragna. A disposizione: 12 Cenedese; 15 Buscaino, 17 De Rosa, 19 Peralta, 20 Mameli, 21 Corona, 22 Corsentino, 23 Favarò, 24 Pampalone, 25 Gammicchia. Allenatore: Mazzara.
Catania: 1 Coco; 2 Ortoli (1°st 13 Allegra), 3 Marchese (14°st 16 Gueye), 4 Di Giacomo, 5 Doni, 6 Rizzotti, 7 Catania (K) (32°st 18 Giardina), 8 Parco (VK), 9 Manganaro (1°st 15 Coriolano), 10 Costanzo (14°st 19 Nastasi), 11 Viola. A disposizione: 12 Maugeri; 14 Nania, 17 Di Prima, 20 Alessi, 21 Geraci, 23 Capuana. Allenatore: Biagianti.
Ammoniti: Impeduglia, Tuzzolino, Adragna (T); Coriolano (C).
Tempi di recupero: pt 2’; st 4’.
Arbitro: Umberto Spedale (Palermo).
Assistenti: Matteo Tripodo (Palermo) e Diego Magnano (Palermo).
