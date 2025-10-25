GIOVANILI CATANIA: Primavera, rossazzurri corsari sul campo dell’Arezzo

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
Terza vittoria stagionale e quinto risultato utile consecutiva per l’under 19 rossazzurra, che s’impone per 2-1 sul campo dell’Arezzo. La seconda affermazione in trasferta dei ragazzi allenati da Marco Biagianti matura nel secondo con una prestazione in crescendo, dopo una prima frazione conclusa in equilibrio: Nicolò Catania realizza la bella rete che sblocca il risultato e, dopo il provvisorio pareggio di Sussi, Gianmarco Di Giacomo sigla il gol decisivo sugli sviluppi di un corner. Sabato 8 novembre, a Nesima, Catania-Gubbio.
Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2025/2026 – Girone B, sesta giornata –
Sabato 25 ottobre 2025 – Centro Sportivo “Le Caselle”, Arezzo
Arezzo-Catania 1-2
Reti: st 7° Catania, 11° Sussi (A), 31° Di Giacomo.
Arezzo: 1 Rossi; 2 Sera, 3 Lobasso, 4 Ferrara, 5 Oscurato (K), 6 Falchi, 7 Sussi, 8 Errunghi (42°st 20 Tramonti), 9 Da Rugna (16°st 23 Camerini), 10 Minocci (42°st 19 Lebrino), 11 Verdone (26°st 18 Lucchini). A disposizione: 12 Taglioni; 13 Chiodini, 14 Masini, 15 Lysytskyi, 16 Farsetti, 17 Lanini, 21 Nugnes, 22 Gentile. Allenatore: Bricca.
Catania: 1 Coco; 2 Allegra, 3 Gueye (1°st 20 Alessi), 4 Di Giacomo, 5 Doni, 6 Nania (1°st 13 Caporarello), 7 Catania (40°st 16 Marchese), 8 Costanzo, 9 Manganaro (25°st 17 Geraci), 10 Coriolano (K), 11 Nastasi (1°st 19 Parco). A disposizione: 12 Bottaro; 14 Pannitteri, 15 Ortoli, 18 Giardina. Allenatore: Biagianti.
Ammoniti: Errunghi (A); Allegra, Costanzo (C).
Tempi di recupero: pt 0’; st 4’.
Arbitro: Andrea Finoia (Firenze).
Assistenti: Samuele Gremoli (Arezzo) ed Alessandro Lioi (Firenze).
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***