GIOVANILI CATANIA: Under 15/17 nazionali e regionali, i risultati

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:



Under 17 Serie C – Girone D, quarta giornata

Catania-Cosenza 1-1: per la squadra guidata da Francesco Russo, gol di Sciuto;



Under 15 Serie C – Girone D, quarta giornata

Catania-Cosenza 2-0: Cristaldi e Monteleone firmano il primo successo stagionale dei giovanissimi allenati da Umberto Fabiano.



Allievi Elite Under 17 – Girone A, seconda giornata

Catania-Athletic Club Palermo 2-1: per i giovani etnei, a segno Bellavia e Zappalà;



Under 15 Regionali – Girone D, seconda giornata

Ragusa Boys-Catania 6-3: per i rossazzurri, reti di Semola, Trimarchi e Cuntrò.

