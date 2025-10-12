domenica, 12 Ottobre 2025
HomeCatania NewsGIOVANILI CATANIA: Under 15/17 nazionali e regionali, i risultati
Catania NewsSettore Giovanile

GIOVANILI CATANIA: Under 15/17 nazionali e regionali, i risultati

Redazione
By Redazione
0
40
foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:   

Under 17 Serie C – Girone D, quarta giornata  
Catania-Cosenza 1-1: per la squadra guidata da Francesco Russo, gol di Sciuto;
 
Under 15 Serie C – Girone D, quarta giornata  
Catania-Cosenza 2-0: Cristaldi e Monteleone firmano il primo successo stagionale dei giovanissimi allenati da Umberto Fabiano.

Allievi Elite Under 17 – Girone A, seconda giornata
Catania-Athletic Club Palermo 2-1: per i giovani etnei, a segno Bellavia e Zappalà;   

Under 15 Regionali – Girone D, seconda giornata  
Ragusa Boys-Catania 6-3: per i rossazzurri, reti di Semola, Trimarchi e Cuntrò.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, a Giugliano una delle migliori gare sul piano tattico. Squadra di grandissima qualità”
Articolo successivo
SERIE C – Colombo (all. Monopoli): “Catania-Salernitana sarà sfida di altra categoria”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency