GIOVANILI CATANIA: Under 15/17, tre vittorie su quattro. Gare e risultati del fine settimana

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB
In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:
Under 17 Serie C – Girone D, quinta giornata
Picerno-Catania 2-4: per la squadra guidata da Francesco Russo, doppietta di Egitto e gol di Pappalardo e Dugo;
Under 15 Serie C – Girone D, quinta giornata
Picerno-Catania 3-1: per i giovanissimi allenati da Umberto Fabiano, a segno Cristaldi.
Allievi Elite Under 17 – Girone A, terza giornata
Selinunte-Catania 0-1: Mascara firma la rete decisiva;
Under 15 Regionali – Girone D, terza giornata
Catania-RG 4-1: per i rossazzurri, doppietta di Coco e gol di Polizzotto e Campilongo.
