domenica, 19 Ottobre 2025
GIOVANILI CATANIA: Under 15/17, tre vittorie su quattro. Gare e risultati del fine settimana

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15.   Di seguito, i risultati:   

Under 17 Serie C – Girone D, quinta giornata   
Picerno-Catania 2-4: per la squadra guidata da Francesco Russo, doppietta di Egitto e gol di Pappalardo e Dugo;   

Under 15 Serie C – Girone D, quinta giornata   
Picerno-Catania 3-1: per i giovanissimi allenati da Umberto Fabiano, a segno Cristaldi.  

Allievi Elite Under 17 – Girone A, terza giornata 
Selinunte-Catania 0-1: Mascara firma la rete decisiva;  

Under 15 Regionali – Girone D, terza giornata   
Catania-RG 4-1: per i rossazzurri, doppietta di Coco e gol di Polizzotto e Campilongo.

