GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15. Di seguito, i risultati:



Under 17 Serie C – Girone D, sesta giornata

Catania-Sorrento 3-3: per la squadra guidata da Francesco Russo, doppietta di Castorina e gol di Egitto;



Under 15 Serie C – Girone D, sesta giornata

Catania-Sorrento 0-2;



Allievi Elite Under 17 – Girone A, quarta giornata

Catania-Athena Agrigento 9-3: per i rossazzurri, tripletta di Spampinato e reti di Mascara, Zappalà, Zingale, Balestri, Mirabella e Galvagna;



Under 15 Regionali – Girone D, quarta giornata

Libertas Rari Nantes-Catania 3-0.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***