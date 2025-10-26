domenica, 26 Ottobre 2025
GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, gare e risultati del weekend

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15.   Di seguito, i risultati:   

Under 17 Serie C – Girone D, sesta giornata   
Catania-Sorrento 3-3: per la squadra guidata da Francesco Russo, doppietta di Castorina e gol di Egitto;   

Under 15 Serie C – Girone D, sesta giornata 
 Catania-Sorrento 0-2;  

Allievi Elite Under 17 – Girone A, quarta giornata 
Catania-Athena Agrigento 9-3: per i rossazzurri, tripletta di Spampinato e reti di Mascara, Zappalà, Zingale, Balestri, Mirabella e Galvagna;  

Under 15 Regionali – Girone D, quarta giornata  
 Libertas Rari Nantes-Catania 3-0.

