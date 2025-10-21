martedì, 21 Ottobre 2025
HomeCatania NewsGIUDICE SPORTIVO: ammenda di 200 euro al Catania per il coro offensivo...
Catania NewsEx RossoazzurriLega ProPrimo Piano

GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 200 euro al Catania per il coro offensivo nei confronti di Inglese

Redazione
By Redazione
0
0
foto tuttosalernitana.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato di sanzionare il Catania con un’ammenda di 200 euro, in occasione del confronto casalingo con la Salernitana. Il motivo? Secondo quanto riporto la nota ufficiale: “Per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi”. Chiaro riferimento all’ex attaccante rossazzurro Roberto Inglese che, oltre ad essere fischiato, è stato accolto al ‘Massimino’ con il coro “Inglese uomo di m****”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania mai così determinato. Squadra ha dimostrato finora di essere calibrata per un certo tipo di campionato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency