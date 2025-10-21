GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 200 euro al Catania per il coro offensivo nei confronti di Inglese

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato di sanzionare il Catania con un’ammenda di 200 euro, in occasione del confronto casalingo con la Salernitana. Il motivo? Secondo quanto riporto la nota ufficiale: “Per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi”. Chiaro riferimento all’ex attaccante rossazzurro Roberto Inglese che, oltre ad essere fischiato, è stato accolto al ‘Massimino’ con il coro “Inglese uomo di m****”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***