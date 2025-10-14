martedì, 14 Ottobre 2025
Catania News

GIUDICE SPORTIVO: Giugliano-Catania, ammenda di 200 euro alla società rossazzurra

Redazione
By Redazione
0
74
Giudice

In base alle risultanze degli atti ufficiali in occasione della partita Giugliano-Catania, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha deliberato una sanzione di 200 euro inflitta alla società rossazzurra per le seguenti motivazioni:

“Per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. dal 21° al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;
2. al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per dieci volte”.

Per quanto concerne il Giugliano, invece, il preparatore dei portieri Alfonso De Lucia è stato squalificato per un turno ricevendo un’ammenda di 500 euro per i motivi seguenti:

“Per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 24/DIV del 7.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.:
1. prima dell’inizio della gara, faceva accesso nell’area spogliatoi e nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra e, identificato dai Collaboratori della Procura Federale, veniva inviato a lasciare il recinto di gioco;
2. al termine della gara, faceva nuovamente accesso negli spogliatoi”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

