giovedì, 9 Ottobre 2025
HomeCatania NewsGIUGLIANO-CATANIA: circa 500 tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti
Catania NewsLega ProPrimo Piano

GIUGLIANO-CATANIA: circa 500 tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti

Redazione
By Redazione
0
287
foto Catania FC

Alle 10:08 di oggi – giovedì 9 ottobre – avevamo scritto che i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro”, che ospiterà la partita Giugliano-Catania, fossero in via di esaurimento. Poco prima delle 11:00, in meno di 24 ore dall’avviamento della prevendita, i tifosi rossazzurri hanno fatto registrare l’acquisto di circa 500 biglietti (alla fine saranno presenti in 495 unità, ndr). Tanti tifosi rossazzurri non mancheranno all’appuntamento con la prima trasferta libera concessa in questo campionato, seconda stagionale se consideriamo anche la gara d’esordio ufficiale in Coppa Italia Serie C a Crotone.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Caturano è pronto. Vuole prendersi il campo, i gol ed il suo nuovo pubblico”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency