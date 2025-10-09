GIUGLIANO-CATANIA: circa 500 tifosi rossazzurri nel Settore Ospiti

Alle 10:08 di oggi – giovedì 9 ottobre – avevamo scritto che i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro”, che ospiterà la partita Giugliano-Catania, fossero in via di esaurimento. Poco prima delle 11:00, in meno di 24 ore dall’avviamento della prevendita, i tifosi rossazzurri hanno fatto registrare l’acquisto di circa 500 biglietti (alla fine saranno presenti in 495 unità, ndr). Tanti tifosi rossazzurri non mancheranno all’appuntamento con la prima trasferta libera concessa in questo campionato, seconda stagionale se consideriamo anche la gara d’esordio ufficiale in Coppa Italia Serie C a Crotone.

