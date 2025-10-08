mercoledì, 8 Ottobre 2025
GIUGLIANO-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 11 ottobre il Catania affronterà il Giugliano in occasione della nona giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Alberto De Cristofaro”. In vista della gara non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Giugliano-Catania su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Calcio (canale 202), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 13 ottobre alle 22:15.

