GIUGLIANO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Forte in campo, Quaini vince il ballottaggio con Corbari

Le formazioni ufficiali di Giugliano e Catania, avversari allo stadio “Alberto De Cristofaro” per la nona giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta una modifica all’undici di partenza rispetto alla formazione scesa in campo contro il Siracusa, inserendo Forte al centro dell’attacco, supportato da Lunetta e Cicerelli. Panchina per Caturano, Aloi e Jimenez. Quaini confermato in mediana, preferito a Corbari. I gialloblu di mister Cudini schierano dal 1′ gli ex Catania Del Fabro in difesa e Zammarini a centrocampo e dovrebbero opporre ai rossazzurri un 4-3-3 con Esposito, Nepi e D’Agostino nel tridente d’attacco.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Milan, Caldore, Del Fabro, Vaglica; Prezioso, De Rosa (C), Zammarini; Esposito, Nepi, D’Agostino.

A disp. di Cudini: Bolletta, Antignani, Laezza, D’Avino, Minei, Forciniti, Lops, Peluso, Prado, Borello, Njambe, Baldè.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Donnarumma; Cicerelli, Lunetta; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Pieraccini, Raimo, Corbari, Aloi, D’Ausilio, Stoppa, Jimenez, Caturano, Rolfini.

