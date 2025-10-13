lunedì, 13 Ottobre 2025
GIUGLIANO-CATANIA, l’ex arbitro Velotto: “Manca un rigore ai rossazzurri”

Il giudizio di Max Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione del match vinto a Giugliano del sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“In un contesto dove abbiamo visto il Catania dominare in lungo e in largo la partita di Giugliano, la prestazione dell’arbitro nel suo complesso è risultata positiva. Buona capacità tecnica mostrata, ha fatto scorrere la gara, non si è limitato a decisioni elementari ed è ricorso a provvedimenti disciplinari solo nell’ultimo quaro d’ora con due ammonizioni corrette su interventi imprudenti”.

C’è un episodio in particolare da analizzare: al 80′ un intervento su Stoppa crea molti dubbi e induce la panchina del Catania a richiamare l’FVS. Rigore o non rigore? Contatto o non contatto? Chi arriva prima sul pallone? Questi sono gli elementi sui quali porre maggiore attenzione. L’intervento analizzato in live poteva lasciare il dubbio, pensando che il difensore fosse arrivato prima sul pallone e il pestone che era accaduto successivamente non poteva avere più rilevanza. Invece analizzando bene le immagini, frame su frame, ci accorgiamo che il piede sinistro di Stoppa controlla e protegge il pallone impedendo all’avversario di arrivare direttamente sulla palla, poi lo stesso difensore compie un vero e proprio step on foot sul piede dell’avversario procurando quella che poteva essere definita la prova regina per determinare il calcio di rigore”.

