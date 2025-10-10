GIUGLIANO-CATANIA: previsioni meteo al “De Cristofaro”

Catania che scenderà in campo sabato pomeriggio per la disputa del match contro il Giugliano, in programma allo stadio “Alberto De Cristofaro” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la nona giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Giugliano ci si attende una giornata prevalentemente serena. In particolare cielo sereno al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 25-26 gradi.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***