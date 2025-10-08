mercoledì, 8 Ottobre 2025
GIUGLIANO-CATANIA: Settore Ospiti, info prevendita biglietti

foto Catania FC

Dopo aver atteso le disposizioni del Gos, il Giugliano Calcio comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per il settore riservato ai tifosi ospiti presso lo stadio “Alberto De Cristofaro”, teatro della partita Giugliano-Catania in programma sabato pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 14:30. Nessun tipo di restrizione. Tagliandi acquistabili attraverso il circuito online Etes Ticketing (https://www.etes.it/sale/event/90702/giugliano%20-%20catania?idProdotto=90702), oppure presso i punti vendita autorizzati Etes (https://www.etes.it/retailers/find). Costo del tagliando 14€ compreso prevendita. Vendita attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 10 ottobre.

