GIUGLIANO 0-3 CATANIA: tabellino e statistiche partita

GIUGLIANO CALCIO vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Alberto De Cristofaro” – Giugliano in Campania (NA)
MARCATORI: 5′ Lunetta, 37′ Forte, 87′ Jimenez
GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Milan, Caldore, Del Fabro, Vaglica; Prezioso, De Rosa (C) (73′ Njambe), Zammarini (45′ Peluso); Esposito (45′ Balde), Nepi, D’Agostino (45′ Borello).
A disp. di Cudini: Bolletta, Antignani, Laezza, D’Avino, Minei, Forciniti, Lops, Prado.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Celli; Casasola, Quaini (58′ Corbari), Di Tacchio (C), Donnarumma (72′ Raimo); Cicerelli (33′ Stoppa), Lunetta (72′ Jimenez); Forte (58′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Pieraccini, Aloi, D’Ausilio, Rolfini.
ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)
PRIMO ASSISTENTE: Roberto Meraviglia (Pistoia)
SECONDO ASSISTENTE: Giacomo Bianchi (Pistoia)
QUARTO UFFICIALE: Lucio Felice Angelillo (Nola)
OPERATORE FVS: Domenico Russo (Torre Annunziata)
AMMONITI: Di Tacchio, Corbari
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 4′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 2 – 4
CROSS: 24 – 24
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 6 – 10
TIRI IN PORTA: 4 – 9
TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 11
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 4
TIRI FUORI: 3 – 6
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 3 – 2
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 3
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 2
PALI/TRAVERSE: 1 – 4
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 8
RIMESSE DAL FONDO: 7 – 9
RIMESSE LATERALI: 13 – 16
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 12 – 13
POSSESSO PALLA: 48% – 52%
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***