venerdì, 3 Ottobre 2025
GIUGLIANO-CATANIA: trasferta “libera” per i tifosi etnei?

foto Catania FC

Sabato 11 ottobre, Catania di scena allo stadio “Alberto De Cristofaro”, teatro della sfida col Giugliano valevole per la nona giornata del girone C di Serie C. Secondo quanto appreso in queste ore, a meno di sorprese la trasferta sarà consentita ai tifosi rossazzurri senza alcun tipo di restrizione da parte degli organi competenti. Sarebbe la prima volta in questo campionato per la tifoseria etnea, visto che nelle precedenti gare esterne del girone C le autorità di pubblica sicurezza hanno vietato ai residenti nella provincia di Catania le trasferte di Cava de’ Tirreni, Cosenza e Trapani consentendo, invece, ai soli tesserati l’accesso al ‘Monterisi’ di Cerignola. Unica trasferta “libera” stagionale, l’esordio in Coppa Italia Serie C a Crotone.

