GIUGLIANO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Giugliano allo stadio “Alberto De Cristofaro” per la nona giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C. Al triplice fischio dell’arbitro i rossazzurri festeggiano la conquista dei tre punti. Successo importante, ottenuto con il risultato di 0-3. Si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 casalingo inflitto al Siracusa la settimana scorsa.
La squadra di Mimmo Toscano si fa preferire nettamente nel primo tempo, mettendo in seria difficoltà la difesa dei tigrotti. Nelle battute iniziali, come accaduto proprio contro il Siracusa, il solito Lunetta sblocca il risultato con una gran conclusione a giro che non lascia scampo al portiere. Prima dell’intervallo c’è spazio per il ritorno al gol di Forte. Nella ripresa il Giugliano si affaccia molto più spesso nella metà campo del Catania provando a rientrare in gara. Le due squadre collezionano pali e traverse (1 i gialloblu, 4 i rossazzurri). Prima del 90′ il neo entrato Jimenez cala il tris. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.
VIDEO: Giugliano 0-3 Catania, gli highlights
