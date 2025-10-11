sabato, 11 Ottobre 2025
GIUGLIANO-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Nono impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la ritrovata vittoria contro il Siracusa a distanza di un mese, il Catania ha affrontato il Giugliano allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Risultato finale di 0-3. Vittoria netta conseguita dalla squadra di mister Toscano, andata in gol nel primo tempo con Lunetta e Forte, poi nella ripresa tris firmato da Jimenez.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo campano. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

